Вратарь Полесья Денис Бойко получил тренерский диплом УЕФА категории В, успешно пройдя курс тренера вратарей.

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Этим фактом 36-летний кипер похвастался на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав соответствующее фото.

Напомним, Денис – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2005 году. Впервые дебютировал за основную команду в мае 2010-го в матче с запорожским Металлургом. Находился в структуре Динамо до 2014 года (с арендами в киевский ЦСКА, Оболонь, Кривбасс и Днепр). С 2014-го по 2016 гг. выступал за Днепр на полноценной основе. Затем были турецкий Бешикташ, испанская Малага и возвращение в Динамо в 2018 году.

К Полесью присоединился в июле 2023 года. В текущем сезоне провел за житомирцев 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов (еще в 8 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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