Бойко: Моя дружина – дуже емоційна, може навіть підпалити файєр

Голкіпер Динамо Денис Бойко пригадав, як його дружина Валерія підтримувала Дніпро на матчі Ліги Європи проти Аякса у 2015 році.

"Дружина сказала, що готова поїхати в будь-яке місто за мною, хоч на край світу. Для мене це було дуже важливо, розумів, що це моя опора, підтримка. Вона мене в усьому повністю підтримує, допомагає.

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Вона дуже сильно емоційна людина. Коли ми їздили з Дніпром на виїзди, з тим же Аяксом. Там була історія, коли з нею начебто були дружини Селезньова і Матеуса. Вони сиділи в третьому або четвертому ряду від поля на Амстердам Арені.

Нікому б не побажав, щоб на таку жінку потрапили просто так на вулиці. Це була фантастика. Коли вона приходить на стадіон, я її не чую і не бачу. Але потім мені розповіли, що Валерія витворяла на стадіоні, коли були суперечливі моменти, її хотіли виводити, вона "рубилась" зі стюардами. Загалом, вона може підпалити файєр", – розповів Бойко в програмі Зе Інтерв'юер.

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