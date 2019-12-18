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Бойко: У Динамо немає основного воротаря

23:05 401 Читать на русском
Бойко: У Динамо немає основного воротаря
Денис Бойко / фото з відкритих джерел

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко розповів про конкуренцію за місце у воротах "біло-синіх".

"У нас в команді немає основного воротаря, другого воротаря. Наш тренер воротарів нам завжди це говорить в тренувальному процесі. Кожен воротар повинен бути готовий в будь-яку секунду. Навіть коли у мене не було травми, у нас була постійна ротація з самого початку чемпіонату. У нас два рівних голкіпери, які отримують приблизно однакову ігрову практику. Я вважаю, це нормально, це здорова конкуренція.

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Кожен працює, кожен хоче грати, кожен хоче удостоїтися місця в воротах. А воно одне. У нас нормальна здорова конкуренція і на футбольному полі, і поза футбольним полем. Тренери це бачать і дають кожному зіграти певну кількість часу", – сказав Бойко Youtube-каналу Зе Інтерв'юер.

Нагадаємо, що Бойко в поточному сезоні відновлювався після травми спини, тому провів за Динамо лише 10 матчів у всіх турнірах. Інший воротар киян, Георгій Бущан, зіграв 15 матчів.

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Динамо Динамо Денис Бойко Денис Бойко Георгій Бущан Георгій Бущан
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