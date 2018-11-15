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Бойчишин став спортивним директором Карпат

17:38 914 Читать на русском
Бойчишин став спортивним директором Карпат
Олег Бойчишин / Є. Кравс

Екс-тренер "левів" Олег Бойчишин повернувся у структуру львівського клубу.

Колишній тренер Карпат Олег Бойчишин зараз обіймає посаду спортивного директора "левів".

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Під час нагородження Карпат U-19, які здобули бронзові медалі минулорічного юнацького чемпіонату, Бойчишин вручав медалі гравцям у якості спортивного директора, повідомляє прес-служба львів'ян.

Зазначимо, Бойчишин очолював Карпати з листопада 2017-го року до серпня 2018-го.

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Карпати Карпати Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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