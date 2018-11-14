Карпати відновили діалог із міською владою Львова щодо реконструкції стадіону Україна

Після оприлюднення відкритого листа від ФК Карпати, відбулась зустріч заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка з директором з розвитку інфраструктури "левів" Олегом Солдатенком щодо ситуації з документацією на реконструкцію стадіону Україна.

Під час зустрічі сторони з’ясували, що затримки, які наразі гальмують процес, мають бути вирішені у конструктивний спосіб.

"Перше рішення виконавчого комітету щодо цього питання вже є. Натомість відбулись зміни у національному законодавстві. Те, що мав деталізувати Уряд (процедуру проведення громадських слухань) – не було зроблено. Щоб зрозуміти, як рухатись далі, Львівська міська рада скерувала лист у Кабмін. Такий самий лист, щоб зрозуміти процедуру, скерував і футбольний клуб Карпати.

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Під час зустрічі в телефонному режимі проговорили це питання з представниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, щоб пришвидшити цю процедуру. Сподіваємось у найближчий час отримати роз’яснення", – прокоментував по завершенні зустрічі заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

"Є нормальний діалог з містом. Станом на зараз, важливо якнайшвидше отримати роз’яснення Кабміну, про які ми зараз говоримо, щоб відповідно до процедури рухатися далі: проводити громадські слухання; після того буде містобудівна рада; далі проходження профільних комісій, і потім – рішення сесії. Думаю, громада міста точно виграє, якщо ми на виході будемо мати відреставрований стадіон Україна", – прокоментував директор з розвитку інфраструктури ФК Карпати Олег Солдатенко, повідомляє прес-служба львівського клубу.

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