Бойчишин стал спортивным директором Карпат

Германия — 14:31 547
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Грандиозные планы Баварии на лето раскрыты – 200 млн евро, покупка звезд Бундеслиги и туманное будущее ветеранов
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Менди вылетел из-за травмы до конца года – Зинченко сможет чаще играть за Ман Сити, болельщики доверяют украинцуАнглия — 10:47 369
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Ворскла – Арсенал: УЕФА не накажет полтавчан проведением матча без зрителейЛига Европы — 14 нояб 178
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"Легко тренувати Реал, якщо твоє ім'я Зінедін": Марадона – про Мессі і Роналду, та чому Моурінью кращий за ГвардіолуМир — 14 нояб 608
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Вирт покинул Рух, проработав в клубе меньше двух месяцевПервая лига — 14 нояб 460
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