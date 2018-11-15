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Бойчишин стал спортивным директором Карпат

17:38 77 Читати українською
Бойчишин стал спортивным директором Карпат
Олег Бойчишин / Е. Кравс

Экс-тренер "львов" Олег Бойчишин вернулся в структуру львовского клуба.

Бывший тренер Карпат Олег Бойчишин сейчас занимает должность спортивного директора "львов".

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Во время награждения Карпат U-19, одержавших бронзовые медали прошлогоднего юношеского чемпионата, Бойчишин вручал медали игрокам в качестве спортивного директора, сообщает пресс-служба львовян.

Отметим, Бойчишин возглавлял Карпаты с ноября 2017 года по август 2018.

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Карпаты Карпаты Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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