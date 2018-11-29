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Бойчишин розповів про перше завдання на посаді тренера Карпат

20:10 628 Читать на русском
Бойчишин розповів про перше завдання на посаді тренера Карпат
Олег Бойчишин / фото: ФК Карпати

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин прокоментував своє повернення на тренерську лаву "левів" після відставки Жозе Мораіша.

Нагадаємо, Карпати раптово залишились без головного тренера. Жозе Мораіш покинув клуб, а виконувачем обов'язків був призначений саме Бойчишин, під керівництвом якого Карпати розпочинали сезон 2018/19.

Мораіш, який покинув Карпати, очолив чемпіона Південної Кореї

"Попередній тренер прийняв рішення залишити команду. Засуджувати чи підтримувати його я не буду, кожна людина має право вибору кращого місця. Віце-президент Олег Смалійчук дав вичерпне пояснення з цього приводу, мені додати нічого. Щодо мого призначення, то новачків для мене в команді немає. Я добре знаю усіх хлопців, адже вже працював з ними. Мабуть, саме тому мені й довірили провести ці два матчі.

Думаю, що моє повернення команда сприйняла нормально. Певний етап свого життя я провів з цими хлопцями, у нас склалися хороші стосунки. Ми багато спілкувалися, знайшли спільну мову.

Перші кроки? Гадаю, що нам зараз треба підняти емоційний стан, особливо після прикрої домашньої поразки. Наші хлопці ще не все сказали. Впевнений, у наступних іграх вони захочуть довести, що здатні на більше", – цитує Бойчишина офіційний сайт львівського клубу.

Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки Мораіша

Теги
Карпати Карпати Олег Бойчишин Олег Бойчишин Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш
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