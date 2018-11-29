Мораіш, який покинув Карпати, очолив чемпіона Південної Кореї

Португальський фахівець Жозе Мораіш, який вчора покинув Карпати, став головним тренером Чонбук Моторс.

Південнокорейський клуб Чонбук Моторс на офіційному сайті оголосив про початок співпраці з Жозе Мораішом, який останні кілька місяців працював у львівських Карпатах. Про деталі угоди португальця з клубом наразі нічого невідомо.

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До слова, віце президент "левів" Олег Смалійчук запевнив, що зробив все, щоб Мораіш залишився, проте йому надійшла пропозиція, від якої неможливо відмовитися.

Попереднім тренером Чонбук Моторс, який останні два роки перебуває у статусі чемпіона південнокорейської першості, був Чой Кан-Хі, якого запросили стати головним тренером Тяньцзинь Цюаньцзянь.