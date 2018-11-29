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Мораіш, який покинув Карпати, очолив чемпіона Південної Кореї

18:14 661 Читать на русском
Мораіш, який покинув Карпати, очолив чемпіона Південної Кореї
Жозе Мораіш / фото: ФК Карпати

Португальський фахівець Жозе Мораіш, який вчора покинув Карпати, став головним тренером Чонбук Моторс.

Південнокорейський клуб Чонбук Моторс на офіційному сайті оголосив про початок співпраці з Жозе Мораішом, який останні кілька місяців працював у львівських Карпатах. Про деталі угоди португальця з клубом наразі нічого невідомо.

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До слова, віце президент "левів" Олег Смалійчук запевнив, що зробив все, щоб Мораіш залишився, проте йому надійшла пропозиція, від якої неможливо відмовитися.

Попереднім тренером Чонбук Моторс, який останні два роки перебуває у статусі чемпіона південнокорейської першості, був Чой Кан-Хі, якого запросили стати головним тренером Тяньцзинь Цюаньцзянь.

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