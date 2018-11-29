Бойчишин рассказал о первой задаче на посту тренера Карпат

Спортивный директор Карпат Олег Бойчишин прокомментировал свое возвращение на тренерскую скамью "львов" после отставки Жозе Мораиша.

Напомним, Карпаты внезапно остались без главного тренера. Жозе Мораиш покинул клуб, а исполняющим обязанности был назначен именно Бойчишин, под руководством которого Карпаты начинали сезон 2018/19.

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"Предыдущий тренер принял решение покинуть команду. Осуждать или поддерживать его я не буду, каждый человек имеет право выбора лучшего места. Вице-президент Олег Смалийчук дал исчерпывающее объяснение по этому поводу, мне добавить нечего. Что касается моего назначения, то новичков для меня в команде нет. Я хорошо знаю всех ребят, ведь уже работал с ними. Наверное, именно поэтому мне и доверили провести эти два матча.

Думаю, что мое возвращение команда восприняла нормально. Определенный этап своей жизни я провел с этими ребятами, у нас сложились хорошие отношения. Мы много общались, нашли общий язык.

Первые шаги? Думаю, что нам сейчас надо поднять эмоциональное состояние, особенно после обидного домашнего поражения. Наши ребята еще не все сказали. Уверен, в следующих играх они захотят доказать, что способны на большее", – цитирует Бойчишина официальный сайт львовского клуба.

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