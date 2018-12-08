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Бойчишин налаштований перервати серію домашніх поразок Карпат у матчі з Динамо

12:49 208 Читать на русском
Бойчишин налаштований перервати серію домашніх поразок Карпат у матчі з Динамо
Олег Бойчишин / Фото ФК Карпати

Головний тренер Карпат Олег Бойчишин поділився очікуваннями від матчу 18-го туру УПЛ проти київського Динамо.

"Ми хочемо покращити статистику домашніх матчів, на високому рівні провести останній поєдинок в цьому році. Працюємо в звичайному режимі, готуємося до цієї гри. Вивчаємо суперника, його сильні і слабкі сторони. Будемо намагатися продемонструвати свою гру.

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Розраховуємо, що Динамо приїде основним складом і буде боротися за очки. Кияни не мають можливості втрачати очки. Думаю, на полі буде безкомпромісна боротьба, яка зацікавить глядачів", – сказав Бойчишин в ефірі ТК Футбол 1.

Варто відзначити, вже 5 поєдинків поспіль львів'яни поступаються в рідних стінах.

Нагадаємо, поєдинок Карпати – Динамо відбудеться сьогодні, 8 грудня, початок о 14:00.

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Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати

live 6'
0 : 0
Динамо
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Олег Бойчишин Олег Бойчишин Карпати - Динамо Карпати Карпати
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