"Поговоримо про VAR. Якийсь придурок сидить перед екраном... Я маю на увазі цього, що працював на матчі із Салернітаною (2:2). Так от, бовдур сидить перед екраном і сигналізує про офсайд, якого немає. Я навіть не знаю, хто він, але через нього гол скасували, результат спотворений, і всі інші виглядають ідіотами!

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Окремо про Влаховіча. Я це говорив раніше, тепер підтверджую – він взагалі не знає, що таке контроль м'яча і правильний прийом! Через нього проблеми виникають у всієї команди. Влаховіч чекає, доки захисник забере м'яч в нього. Мілік бодай має уявлення про те, як грають у футбол, він створює два-три гольові моменти навіть у складних ситуаціях.

Робота центрального нападника передбачає індивідуальну ініціативу. У будь-якому випадку, Влаховічу всього 22 роки. У січні Алегрі був змушений ставити його відразу замість того, щоб розумно випускати у правильний час", – наводить слова Мауро Juventus News24.

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