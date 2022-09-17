"Поговорим о VAR. Какой-то придурок сидит перед экраном... Я имею в виду этого, что работал на матче с Салернитаной (2:2). Так вот, болван сидит перед экраном и сигнализирует об офсайде, которого нет. Я даже не знаю, кто он, но из-за него гол отменили, результат искажен, и все остальные выглядят идиотами!

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Отдельно о Влаховиче. Я это говорил раньше, теперь подтверждаю – он вообще не знает, что такое контроль мяча и правильный прием! Из-за него проблемы возникают у всей команды. Влахович ждет, пока защитник заберет мяч у него. Милик хоть имеет представление о том, как играют в футбол, он создает два-три голевых момента даже в сложных ситуациях.

Работа центрального нападающего предполагает индивидуальную инициативу. В любом случае, Влаховичу всего 22 года. В январе Аллегри был вынужден ставить его сразу вместо того, чтобы разумно выпускать в правильное время", – приводит слова Мауро Juventus News24.

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