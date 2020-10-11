У матчі 3-го туру Ліги націй Нідерланди на виїзді не змогли переграти Боснію і Герцеговину. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Суперник збірної України на Євро-2021 – збірна Нідерландів – намагалась реабілітуватись за поразки від італійців та мексиканців. Натомість розлючена поразкою по пенальті від північноірландців у півфіналі відбору на чемпіонат Європи Боснія і Герцеговина мала свої плани на гру.

З перших хвилин господарі кинулись пресингувати суперника на його половині поля. Перший, по-справжньому, небезпечний момент виник біля воріт боснійців на п'ятій хвилині після виконання стандарту. Стефан де Врей отримав чудовий навіс в район одинадцятиметрової позначки і, залишившись без опіки, пробив головою вкрай невдало – м'яч пролетів повз ворота. Згодом Беньямін Татар протягнув сферу правим флангом і намагався прострілити у воротарський майданчик – захисники "помаранчевих" вибили круглого на кутовий. Загалом перша половина тайму запам'яталась запеклою боротьбою у центрі поля з великою кількістю дрібних порушень.

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В середині першої сорокап'ятихвилинки Вірджил ван Дейк врятував свою команду, вибивши м'яч з-під ніг Мілана Джуріча, який фактично виходив сам на сам з Яспером Сіллессеном. Боснійці практично нічим не поступались супернику: свідомо віддавши м'яч, вони регулярно втікали у гострі контратаки – їм бракувало лише дещиці везіння на завершальній стадії. Нідерландці переважали господарів в індивідуальній майстерності, але Боснія і Герцеговина брала командними діями у захисті.

У підопічних де Бура активно працювали фланги – від них, в основному, і йшла головна загроза воротам суперника. Квінсі Промес постійно намагався заплутати захисників, міняючи фланги. Була у нього і чудова можливість забити – в одному з моментів він втік у швидку контратаку лівим флангом, змістився по центру до лінії штрафного майданчика і...пробив по горобцях.

На останній хвилині першого тайму нідерландці намагались забити гол у роздягальню, проте ні навіс зі штрафного, ні простріл з флангу, ні потужний удар з лінії воротарського майданчика не досягли своєї цілі.

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Після відпочинку Нідерланди вийшли зарядженими і створили пару напівмоментів. Традиційно бракувало якісного завершального удару. Згодом Вейналдум прийняв пас на межі штрафного майданчика та пробив по центру воріт – прямо у руки Шехічу. Свій шанс змарнував і вийшовший на заміну Сеад Колашинац, який лівим флангом увірвався до штрафного майданчика суперника і спробував пробити – небезпеку нівелював захисник, заблокувавши удар.

В середині другого тайму Джеко на крейсерській швидкості промчав до штрафного майданчика нідерландців і скинув на набігаючого П'яніча – Міралем намагався знайти шпарину у правому куті, але Сіллессен зреагував і у падінні відбив сферу. На добивання П'яніч не встиг.

На останніх хвилинах два поспіль моменти створили де Йонги: спочатку Шехіч зреагував на постріл впритул від Френкі, а за мить голкіпер боснійців видав мегасейв після удару головою Люка. Вже у доданий час напевно найкращий момент у матчі втратив Бабель – Раян з району одинадцятиметровї позначки примудрився не влучити у порожні ворота.

Нічия принесла команді де Бура чотири очки і залишила на другій сходинці турнірної таблиці, Боснія і Герцеговина з двома пунктами – остання.

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