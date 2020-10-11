В матче 3-го тура Лиги наций Нидерланды на выезде не смогли переиграть Боснию и Герцеговину. Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Соперник сборной Украины на Евро-2021 – сборная Нидерландов – пыталась реабилитироваться за поражение от итальянцев и мексиканцев. В то же время разъяренная поражением по пенальти от североирландцев в полуфинале отбора на чемпионат Европы Босния и Герцеговина имела свои планы на игру.

С первых минут хозяева бросились прессинговать соперника на его половине поля. Первый, по-настоящему, опасный момент возник у ворот боснийцев на пятой минуте после выполнения стандарта. Де Врей получил прекрасный навес в район одиннадцатиметровой отметки и, оставшись без опеки, пробил головой крайне неудачно – мяч пролетел мимо ворот. Впоследствии Беньямин Татар протянул сферу по правому флангу и пытался прострелить во вратарскую – защитники "оранжевых" выбили круглого на угловой. В общем первая половина тайма запомнилась ожесточенной борьбой в центре поля с большим количеством мелких нарушений.

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В середине первой сорокапятиминутки Вирджил ван Дейк спас свою команду, выбив мяч из-под ног Милана Джурича, который фактически выходил один на один с Силлессеном. Боснийцы практически ничем не уступали сопернику: сознательно отдав мяч, они регулярно убегали в острые контратаки – им не хватало лишь доли везения на завершающей стадии. Нидерланды преобладали хозяев в индивидуальном мастерстве, но Босния и Герцеговина брала командными действиями в защите.

У подопечных де Бура активно работали фланги – от них, в основном, и шла главная угроза воротам соперника. Промес постоянно пытался запутать защитников, меняя фланги. Была у него и прекрасная возможность забить – в одном из моментов он убежал в быструю контратаку левым флангом, сместился по центру к линии штрафной и... пробил по воробьям.

На последней минуте первого тайма гости пытались забить гол в раздевалку, однако ни навес со штрафного, ни прострел с фланга, ни мощный удар с линии вратарской не достигли своей цели.

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После отдыха Нидерланды вышли заряженными и создали пару полумоментов. Традиционно не хватало качественного завершающего удара. Впоследствии Вейналдум принял пас на границе штрафной площадки и пробил по центру ворот – прямо в руки Шехичу. Свой шанс упустил и вышедший на замену Сеад Колашинац, который по левому флангу ворвался в штрафную соперника и попытался пробить – опасность нивелировал защитник, заблокировав удар.

В середине второго тайма Джеко на крейсерской скорости промчался в штрафную соперника и сбросил на набегающего Пьянича – Миралем пытался найти щель в правом углу, но Силлессен среагировал и в падении отбил сферу. На добивание Пьянич не успел.

На последних минутах два подряд момента создали де Йонги: сначала Шехич среагировал на выстрел в упор от Фрэнки, а через мгновение голкипер боснийцев выдал мегасейв после удара головой Люки. Уже в добавленное время наверняка лучший момент в матче упустил Бабель – Райан из района одиннадцатиметровой отметки умудрился не попасть в пустые ворота.

Ничья принесла команде де Бура четыре очка и оставила на второй строчке турнирной таблицы, Босния и Герцеговина с двумя пунктами – последняя.

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