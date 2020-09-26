Де Бур окреслив амбітні плани збірної Нідерландів
Новоспечений наставник Ораньє Франк де Бур оцінив найближчі перспективи своєї команди.
"Я вірю, що у нас прекрасне майбутнє. Рональд Куман і його асистенти, які тепер працюють зі мною, заклали цей фундамент кілька років тому. У нас хороший склад, хороший персонал.
Де Бур офіційно очолив збірну Нідерландів
Я завжди був гравцем, який вимагав на тренуваннях максимуму і намагався фінішувати якомога вище. Як тренер – я такий самий.
Ми хочемо домогтися результатів, граючи у найкрасивіший футбол. На даний момент все виглядає добре. Я думаю, що у нас є гравці, здатні домогтися цього. І я впевнений, що можу бути хорошим тренером", – цитує де Бура офіційний Твіттер національної збірної Нідерландів.
Нагадаємо, саме "помаранчеві" стануть першим суперником України на Євро-2020. Поєдинок відбудеться влітку наступного року в Амстердамі.
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