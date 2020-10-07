Нідерланди несподівано поступилися Мексиці у дебютному матчі де Бура, Австрія вирвала перемогу в Греції
Збірні Нідерландів та Австрії провели свої товариські матчі перед поєдинками Ліги націй.
Товариські матчі
Австрія – Греція – 2:1
Голи: Грбіч, 77, Баумгартнер, 80 – Фортуніс, 63
Нідерланди – Мексика – 0:1
Гол: Р. Хіменес, 59 (пен.)
Австрія приймала Грецію без Алаби, Забітцера та кількох інших гравців основи. Навіть у такому складі господарі домінували упродовж першого тайму, але завершальним ударам бракувало точності. Покарання прийшло вже після перерви – Фортуніс вивалився на побачення з голкіпером і не пробачив. Австрія зібрала волю в кулак, зумівши вирвати навіть перемогу. Грбіч та Баумгартнер двічі засмутили греків за три хвилини – 2:1.
Де Бур окреслив амбітні плани збірної Нідерландів
Нідерланди для спарингу запросили заокеанських гостей з Мексики. Цей поєдинок відбувався за схожим сценарієм, перший м'яч також відбувся у середині другого тайму. Натан Аке у карному майданчику схопив Рауля Хіменеса за руку, і сам бомбардир мексиканців реалізував пенальті. Франк де Бур не хотів дебютувати на чолі Нідерландів поразкою, тому кинув у бій трійку свіжих гравців. Не допомогло – млява поразка 0:1.
Нагадаємо, що Австрія та Нідерланди є суперниками збірної України на груповому етапі Євро-2020, але зараз всі три команди повинні більше думати про найближчі матчі Ліги націй.
Португалія у рідних стінах розписала нічию з Іспанією – Траоре дебютував за "Фурію Роху"