Товариські матчі

Австрія – Греція – 2:1

Голи: Грбіч, 77, Баумгартнер, 80 – Фортуніс, 63

Нідерланди – Мексика – 0:1

Гол: Р. Хіменес, 59 (пен.)

Австрія приймала Грецію без Алаби, Забітцера та кількох інших гравців основи. Навіть у такому складі господарі домінували упродовж першого тайму, але завершальним ударам бракувало точності. Покарання прийшло вже після перерви – Фортуніс вивалився на побачення з голкіпером і не пробачив. Австрія зібрала волю в кулак, зумівши вирвати навіть перемогу. Грбіч та Баумгартнер двічі засмутили греків за три хвилини – 2:1.

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Нідерланди для спарингу запросили заокеанських гостей з Мексики. Цей поєдинок відбувався за схожим сценарієм, перший м'яч також відбувся у середині другого тайму. Натан Аке у карному майданчику схопив Рауля Хіменеса за руку, і сам бомбардир мексиканців реалізував пенальті. Франк де Бур не хотів дебютувати на чолі Нідерландів поразкою, тому кинув у бій трійку свіжих гравців. Не допомогло – млява поразка 0:1.

Нагадаємо, що Австрія та Нідерланди є суперниками збірної України на груповому етапі Євро-2020, але зараз всі три команди повинні більше думати про найближчі матчі Ліги націй.

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