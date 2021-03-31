В рамках відбору до ЧС-2022 збірна Боснії і Герцеговини приймає Францію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 3-го туру кваліфікації до ЧС-2022 Боснія і Герцеговина – Франція розпочався о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція проходить на сервісі "OLL.tv", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Обидві команди є суперниками збірної України по групі D. Боснійці перед поєдинком з французами йдуть на четвертій позиції, маючи всього одне очко в активі – вони набрали його завдяки нічиїй з Фінляндією у 1-му турі відбору, а 2-й "золоті лілії" пропускали. Фіни та українці мають по два залікових бали, але підопічні Андрія Шевченка можуть набрати більше в паралельному матчі з Казахстаном. "Ле Бльо" очолюють таблицю з чотирма очками.

Стартові склади

Боснія і Герцеговина:

Франція:

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