Сьогодні чинні чемпіони світу на виїзді обіграли Казахстан і принаймні тимчасово очолили свою групу відбору на Мундіаль у Катарі. Однак для наставника французів поїздка у Астану запам'ятається не лише цим.

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Річ у тім, що місцевий журналіст поставив Дешаму запитання про Каріма Бензема. Фахівець явно не очікував подібного. Він не зміг приховати емоцій, але від відповіді утримався. "О ні, навіть тут. Це французький журналіст підказав вам питання", – сказав Дешам і завершив прес-конференцію.

Нагадаємо, що Карім Бензема є підозрюваним у справі з шантажем екс-хавбека "триколірних" Матьє Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році. Після цього інциденту Дешам перестав викликати форварда Реала до збірної. Сам Бензема звинуватив тренерський штаб національної команди в расизмі.

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