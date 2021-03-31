В рамках отбора к ЧМ-2022 сборная Боснии и Герцеговины принимает Францию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Франция начался в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на сервисе "OLL.tv", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Обе команды являются соперниками сборной Украины по группе D. Боснийцы перед поединком с французами идут на четвёртой позиции, имея всего одно очко в активе – они набрали его благодаря ничьей с Финляндией в 1-м туре отбора, а 2-й "золотые лилии" пропускали. Финны и украинцы имеют по два зачётных балла, но подопечные Андрея Шевченко могут набрать больше в параллельном матче с Казахстаном. "Ле Блё" возглавляют таблицу с четырьмя очками.

Стартовые составы

Босния и Герцеговина:

Франция:

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