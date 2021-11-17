Голкіпер збірної України Георгій Бущан був визнаний "Левом" матчу за підсумками двобою з Боснією і Герцеговиною (2:0) у рамках кваліфікації на ЧС-2022, повідомляє канал "Футбол".

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Представник Динамо неодноразово рятував "синьо-жовтих" і втримав свої ворота на замку. За нього проголосувало 55% уболівальників. У топ-3 також потрапили автори забитих м'ячів – Олександр Зінченко та Артем Довбик. Обидва гравці набрали по 14%.

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу на виїзді здолала Боснію і Герцеговину. У паралельному поєдинку французи переграли фінів і допомогли "синьо-жовтим" вийти у плей-офф відбору ЧС-2022.

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