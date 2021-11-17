Воротар збірної України Георгій Бущан поділився емоціями від перемоги над командою Боснії і Герцеговини в кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

"Гра складалася важко, тому що ми розуміли, що нам потрібна тільки перемога. Думаю, було помітно на полі, що в усіх наших гравців були думки тільки про прохід далі.

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Мій сейв у кінці першого тайму? Все було на автоматі. Це ігровий момент. Відбив м'яч. Якби потім було добивання, говорили б, що Бущан відбив м'яч перед собою. А так пощастило, що людина не влучила по м'ячу. Потім вдарили мимо. Зараз можна розповідати що завгодно. Склалося б все інакше, говорили б, що це не сейв, а відбив перед собою, як це люблять у нас говорити.

Якщо озиратися назад, розуміли це чудово, ми могли обіграти фінів і Казахстан і вийшли б на ЧС-2022 з першого місця", – заявив Бущан в ефірі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що збірна України впевнено здолала боснійців на виїзді (2:0) та вийшла в плей-офф кваліфікації до Мундіалю.

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