"В матчах плей-оф на перший план виходить не майстерність, а бажання, бійцівські якості, вміння багато бігати і руйнувати. Суперник в цьому плані був більш мотивованим. А українці хотіли грати через пас, флангами, розраховували на перевагу в класі… Однак все це було зруйновано бажанням Боснії і Герцеговини боротися. Фактично всі верхові дуелі були за боснійцями, і боротьба один в один. Більшість часу в цьому матчі господарі поля грали більш просто і ефективно.

Селезньов відповів критикам збірної України: "Вийдіть і самі спробуйте"

Плюс, випали з гри деякі футболісти збірної України. Мудрик – суцільне розчарування, окрім, хіба що останніх 12-15 хвилин. Нічого конструктивного я не побачив і від Зубкова. На жаль, розчарував Зінченко, який наразі досить суттєво відрізняється в гірший бік від себе самого зразка дворічної давнини. Не можна грати діяти без емоцій, без того, щоб буквально вигризати кожен м’яч", – поділився Сопко в інтерв'ю Footboom.

Зазначимо, що Україна вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1) – героєм став Яремчук, який забив сам і відзначився асистом. Вже 26-го березня "синьо-жовті" зійдуться в битві за путівку на Євро-2024 з Ісландією.

Україну возить травмований, Мудрик і Зінченко створюють проблему – Ребров знову це зробив, тихі герої і секретна зброя