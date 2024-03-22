"В матчах плей-офф на первый план выходит не мастерство, а желание, бойцовские качества, умение много бегать и разрушать. Соперник в этом плане был более мотивированным. А украинцы хотели играть через пас, флангами, рассчитывали на преимущество в классе... Однако все это было разрушено желанием Боснии и Герцеговины бороться. Фактически все верховые дуэли были за боснийцами, и борьба один в один. Большинство времени в этом матче хозяева поля играли более просто и эффективно.

Селезнев ответил критикам сборной Украины: "Выйдите и сами попробуйте"

Плюс, выпали из игры некоторые футболисты сборной Украины. Мудрик – сплошное разочарование, кроме, разве что последних 12-15 минут. Ничего конструктивного я не увидел и от Зубкова. К сожалению, разочаровал Зинченко, который сейчас довольно существенно отличается в худшую сторону от себя самого образца двухлетней давности. Нельзя играть действовать без эмоций, без того, чтобы буквально выгрызать каждый мяч", – поделился Сопко в интервью Footboom.

Отметим, что Украина вырвала победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) - героем стал Яремчук, который забил сам и отметился ассистом. Уже 26-го марта "сине-желтые" сойдутся в битве за путевку на Евро-2024 с Исландией.

Украину возит травмированный, Мудрик и Зинченко создают проблему – Ребров снова это сделал, тихие герои и оружие