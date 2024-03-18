Журналіст Ігор Циганик зовсім не впевнений, що Віктор Циганков зможе допомогти збірній України у півфіналі відбору на Євро-2024.

"Новини поки не дуже оптимістичні. Наскільки я розумію, участь Циганкова у матчі проти Боснії малоймовірна. Він не грав проти Хетафе, приїхав у табір збірної. Він не тренувався в той день, вчора (17 березня) теж. Очікувалося, що сьогодні він вийде на тренування, спробує попрацювати за індивідуальною програмою.

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За всіма ознаками, участь Віктора у матчі саме проти Боснії малоймовірна. Сподіваємося на диво, що він зможе вийти бодай на якийсь час. Така історія станом на сьогодні, але ж деколи тренери не договорюють, намагаються ввести в оману суперника", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Циганков травмував коліно 9 березня у матчі проти Осасуни. Пошкодження виглядало несерйозним, але у зірки Жирони обмаль часу – півфінал відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини відбудеться вже 21 березня.

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