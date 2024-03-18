Журналист Игорь Цыганык совсем не уверен, что Виктор Цыганков сможет помочь сборной Украины в полуфинале отбора на Евро-2024.

"Новости пока не очень оптимистичные. Насколько я понимаю, участие Цыганкова в матче против Боснии маловероятно. Он не играл против Хетафе, приехал в лагерь сборной. Он не тренировался в тот день, вчера (17 марта) тоже. Ожидалось, что сегодня он выйдет на тренировку, попробует поработать по индивидуальной программе.

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По всем признакам, участие Виктора в матче именно против Боснии маловероятно. Надеемся на чудо, что он сможет выйти хотя бы на какое-то время. Такая история на сегодня, но порой тренеры не договаривают, пытаются ввести в заблуждение соперника", – заявил Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, Цыганков травмировал колено 9 марта в матче против Осасуны. Повреждение выглядело несерьезно, но у звезды Жироны мало времени – полуфинал отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины состоится уже 21 марта.

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