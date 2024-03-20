– Несколько лет назад вы уже играли против Боснии (в отборе на ЧМ-2022 – прим. Футбол 24). Какие ваши ожидания сейчас и видите ли вы отличия?

– Конечно, мы понимаем, что будет трудно. Это невероятная команда с опытными игроками. Любая сборная значительно лучше перед родными болельщиками. Ожидаем тяжелый матч и надеемся найти свою лучшую игру завтра.

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– Эта сборная, вероятно, лучшая за много лет. Ожидаете ли вы повторения успеха четвертьфинала ЧМ-2006, когда еще играл Андрей Шевченко? Вы готовы повторить или даже пойти дальше (сначала этот вопрос задали на боснийском, что спровоцировало шутку Зинченко – прим. Футбол 24)?

– Я все понял, не переводите. Это шутка, Евгений Коноплянка (смеется). Я точно не тот, чтобы судить, лучшая ли эта сборная. Оставлю эту работу вам. Мы чувствуем, что это поколение меняется. Мы имеем много молодых игроков, но в то же время рядом есть опытные. Думаю, сейчас у нас хороший микс. Я надеюсь, что эта команда достигнет больших вещей. Мы действительно верим в это. Хорошо говорить об этом, но мы предпочитаем показывать на поле.

– Как прошла неделя в Испании? Вы месяц-полтора не играли. Как ваше состояние, атмосфера в коллективе перед таким важным матчем после 4 месяцев паузы для сборной?

– Атмосфера замечательная. Все мы понимаем, зачем приехали, ответственность. Подготовка идет должным образом. Надеюсь, все это сможем показать завтра на поле. Относительно моего состояния, то я чувствую себя хорошо как физически, так и психологически. Готов на все 100%, чтобы помочь своей сборной.

– На канале УАФ мы заметили, что сборная Украины практикует пенальти. Как прошла эта практика и как вообще относитесь к такой перспективе?

– Думаю, безразлично, как я отношусь к этому. Таковы правила игры – если ничья, то сначала экстратаймы, потом пенальти. Как я могу к этому относиться... Конечно, хотелось бы достичь положительного результата в течение 90 минут. Но в футболе бывает всякое, поэтому мы должны быть готовы и практиковали это. Все ли в хорошей форме? Это уже не буду вам рассказывать (смеется), – резюмировал Зинченко на пресс-конференции.

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