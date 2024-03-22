"Зрозуміло, що гравець матчу – Роман Яремчук, тут іншого й бути не може. Гол+пас в його активі після виходу на заміну. Джокер Сергія Реброва зіграв. А так, за великим рахунком, можна когось виділяти хіба з натяжкою. Ну Миколенко сильно відіграв з точки зору оборонної роботи. У нього 63% виграних єдиноборств – це найкращий показник у збірній України, яка загалом програла боротьбу супернику. У нього 12 повернень м’яча – це також солідно, лише у Забарного більше (13).

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Хтось може дорікати Миколенку щодо пропущеного м’яча, що він не атакував Дедіча. Однак я вважаю, що не все так однозначно. Чітко помітно, що Віталій пласувався, не викидаючись на суперника з м’ячем, тримаючи під контролем потенційно дуже небезпечну передачу на Цімірота, який класно відкривався. Можливо, агресивніше повинен був зіграти Бражко. Не знаю, Ребров, думаю, буде розбирати цей епізод детально.

До речі, Бражка потрібно в цілому відзначати. Хороший дебют, вдалий дебют. На початку гри було помітно, що хвилювався, хоча це нормально. А потім – молодець. Зібрався і відіграв на своєму рівні. 94% точних передач, 9 перехоплень (найкращий показник на полі в складі обох команд), 12 повернень м’яча. Тому, я вважаю, що Бражко може записати собі в актив дебютний матч за збірну", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

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