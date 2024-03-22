"Понятно, что игрок матча – Роман Яремчук, здесь другого и быть не может. Гол+пас в его активе после выхода на замену. Джокер Сергея Реброва сыграл. А так, по большому счету, можно кого-то выделять разве с натяжкой. Ну Миколенко сильно отыграл с точки зрения оборонительной работы. У него 63% выигранных единоборств – это лучший показатель в сборной Украины, которая в целом проиграла борьбу сопернику. У него 12 возвратов мяча – это также солидно, только у Забарного больше (13).

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Кто-то может упрекать Миколенко по поводу пропущенного мяча, что он не атаковал Дедича. Однако я считаю, что не все так однозначно. Четко заметно, что Виталий планировал, не выбрасываясь на соперника с мячом, держа под контролем потенциально очень опасную передачу на Цимирота, который классно открывался. Возможно, агрессивнее должен был сыграть Бражко. Не знаю, Ребров, думаю, будет разбирать этот эпизод детально.

Кстати, Бражко нужно в целом отмечать. Хороший дебют, удачный дебют. В начале игры было заметно, что волновался, хотя это нормально. А потом – молодец. Собрался и отыграл на своем уровне. 94% точных передач, 9 перехватов (лучший показатель на поле в составе обеих команд), 12 возвратов мяча. Поэтому, я считаю, что Бражко может записать себе в актив дебютный матч за сборную", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

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