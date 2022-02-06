Виліт ПСЖ з Кубка Франції ще більше погіршив позиції Маурісіо Почеттіно в паризькому клубі.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі разом з іншими керівниками клубу не змогли прийняти виліт команди з Кубка Франції, повідомляє журналіст Адрієн Греньє.

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На їхню думку, парижани зі своїм складом мають щонайменше панувати на національному рівні. Втім, боси поки не розглядають варіант зі звільненням Маурісіо Почеттіно.

Додамо, що ПСЖ випереджає найближчого переслідувача на 10 очок у чемпіонаті та побореться за путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом – перший матч відбудеться вже 15 лютого.

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