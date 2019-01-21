Борячук: Перемогу над Сепсі можна занести у актив

Форвард Маріуполя Андрій Борячук прокоментував перемогу "чайки" над Сепсі з рахунком 2:1.

"Була непроста гра, але її можна занести в актив. Всі цілі, які були задані нам на гру, я вважаю, ми виконали.

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Вдалося забити, заробив штрафний і пробив, забив непоганий гол", – сказав футболіст у ефірі Футбол NEWS.

Зазначимо, що у спарингу проти Сепсі Борячук забив гол та віддав результативну передачу.