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Борячук: Перемогу над Сепсі можна занести у актив

09:41 277 Читать на русском
Борячук: Перемогу над Сепсі можна занести у актив
Андрій Борячук / Фото: ФК Маріуполь

Форвард Маріуполя Андрій Борячук прокоментував перемогу "чайки" над Сепсі з рахунком 2:1.

"Була непроста гра, але її можна занести в актив. Всі цілі, які були задані нам на гру, я вважаю, ми виконали.

Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентами

Вдалося забити, заробив штрафний і пробив, забив непоганий гол", – сказав футболіст у ефірі Футбол NEWS.

Зазначимо, що у спарингу проти Сепсі Борячук забив гол та віддав результативну передачу.

Теги
Маріуполь Маріуполь Андрій Борячук Андрій Борячук Сепсі Сепсі
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