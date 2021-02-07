Чергова команда УПЛ закінчила турецький етап підготовки і готуватиметься до відновлення чемпіонату у послабленому складі.

Вже наступного тижня стартує друге коло української Прем'єр-ліги. Напередодні в Україну з турецьких зборів повернувся і Рух.

Федик підбив підсумки зимових зборів Руха

До Львова разом з командою прибув аргентинський легіонер. За амплуа він атакувальний півзахисник. Поки невідомо, чи запропонують йому сісти за стіл переговорів для підписання контракту.

Що стосується зимових новачків Руха, то дебют Рагнара Сігурдсон і Андрія Борячука в Туреччині не відбувся. Ісландцю завадило незначне пошкодження, а у орендованого у Шахтаря нападника був апендицит. На форварда Рух зможе розраховувати, у кращому випадку, лише у березні, повідомляє видання Meta Ratings.

Нагадаємо, перший офіційний поєдинок львів'яни проведуть 14 лютого – команда Федика прийматиме полтавську Ворсклу.

Динамо – Шкендія: українці та джокери роблять результат, але питання залишаються – стара біда не зникла, часу все менше