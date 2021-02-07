Очередная команда УПЛ закончила турецкий этап подготовки и готовиться к возобновлению чемпионата в ослабленном составе.

Уже на следующей неделе стартует второй круг украинской Премьер-лиги. Накануне в Украину с турецких сборов вернулся и Рух.

Федык подвел итоги зимних сборов Руха

Во Львов вместе с командой прибыл аргентинский легионер. По амплуа он атакующий полузащитник. Пока неизвестно, предложат ли ему сесть за стол переговоров для подписания контракта.

Что касается зимних новичков Руха, то дебют Рагнара Сигурдсона и Андрея Борячука в Турции не состоялся. Исландцу помешало незначительное повреждение, а у арендованного у Шахтера нападающего был аппендицит. На форварда Рух сможет рассчитывать в лучшем случае, лишь в марте, сообщает издание Meta Ratings.

Напомним, первый официальный поединок львовяне проведут 14 февраля – команда Федыка будет принимать полтавскую Ворсклу.

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