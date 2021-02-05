"Обидві гри провели добре. Навіть попри те, що у грі з Олімпіком не вдалось здобути позитивний результат. Задоволений діями молодих футболістів у цьому спарингу. У багатьох моментах вони контролювали гру, і зіграли на рівних з представником УПЛ.

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Деякі гравці вперше у своїй кар’єрі грали проти команди Прем’єр-ліги. Спеціально надали їм таку можливість, аби бачити їхній потенціал та характер. Щодо іншого матчу: брестський Рух – хороша команда. Вони зіграли внічию з Колосом, володіючи у тій грі ініціативою. Суперник створював небезпечні моменти і біля наших воріт. Також добре працювала їхня лінія оборони, яка підстраховувала свого воротаря у деяких епізодах.

Але ми вивчили їхню гру і виконали на полі майже все, про що домовлялись. Досягнути успіху нам допоміг швидкий забитий гол. Це дозволило довести матч до логічного завершення. Хоча рахунок міг бути куди більшим.

Задоволений тренувальними зборами. У нас були всі умови для підготовчого процесу. Якісні спаринги, жодного зайвого. Всі команди серйозного рівня. Усе, що запланували, те й виконали", – поділився Федик у коментарі офіційному сайту Руха.

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