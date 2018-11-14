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Борячук і Болбат заспівали на посвяті у збірній України

11:15 407 Читать на русском
Борячук і Болбат заспівали на посвяті у збірній України
Андрій Борячук / Фото з соцмереж

Андрій Борячук і Сергій Болбат теж долучились до естрадних номерів у національній команді.

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат та орендований у "гірників" форвард Маріуполя дотримались традицій збірної України та заспівали пісню на святковій вечері.

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

У свій репертуар гравці Шахтаря включили пісню "Фантазер".

Варто зізнатись, Сергію Кривцову з його вокальними даними могло стати соромно за своїх одноклубників. Сподіваємось, це не стосуватиметься ігрових якостей дебютантів.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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