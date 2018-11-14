Борячук і Болбат заспівали на посвяті у збірній України

Андрій Борячук і Сергій Болбат теж долучились до естрадних номерів у національній команді.

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат та орендований у "гірників" форвард Маріуполя дотримались традицій збірної України та заспівали пісню на святковій вечері.

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

У свій репертуар гравці Шахтаря включили пісню "Фантазер".

Варто зізнатись, Сергію Кривцову з його вокальними даними могло стати соромно за своїх одноклубників. Сподіваємось, це не стосуватиметься ігрових якостей дебютантів.