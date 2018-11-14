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Борячук и Болбат спели на посвящении в сборной Украины

11:15 66 Читати українською
Борячук и Болбат спели на посвящении в сборной Украины
Андрей Борячук / Фото из соцсетей

Андрей Борячук и Сергей Болбат тоже присоединились к эстрадным номерам в национальной команде.

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат и арендованный у "горняков" форвард Мариуполя соблюли традиции сборной Украины и спели песню на праздничном ужине.

Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

В свой репертуар игроки Шахтера включили песню "Фантазер".

Стоит признаться, Сергею Кривцову с его вокальными данными могло стать стыдно за своих одноклубников. Надеемся, это не будет касаться игровых качеств дебютантов.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
2
дн
:
8
час
:
32
мин
Украина
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