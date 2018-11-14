Борячук и Болбат спели на посвящении в сборной Украины

Андрей Борячук и Сергей Болбат тоже присоединились к эстрадным номерам в национальной команде.

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат и арендованный у "горняков" форвард Мариуполя соблюли традиции сборной Украины и спели песню на праздничном ужине.

Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

В свой репертуар игроки Шахтера включили песню "Фантазер".

Стоит признаться, Сергею Кривцову с его вокальными данными могло стать стыдно за своих одноклубников. Надеемся, это не будет касаться игровых качеств дебютантов.