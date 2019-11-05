Борусія Д у видовищному матчі перемогла Інтер – "джмелі" влаштували камбек після двох пропущених голів у першому таймі

Фантастичний поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у Дортмунді завершився перемогою Борусії над Інтером (3:2).

Інтер з перших секунд показав, що збирається грати проти Борусії максимально жорстко і щільно, що вилилось у жовту картку Бірагі вже на 40-й секунді. Дортмундці виявились неготовими до агресивного пресингу й тотальної закритості міланців біля власних воріт, а на 5-й хвилині зустрічі вони ще й гол пропустили. Все вийшло дуже просто: Мартінес зачепився за звичайний винос від захисників, відклеївся від Аканджі в центрі, втік Хуммельса по правому флангу, увірвався у штрафний та розстріляв ворота – 0:1!

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Борусія довго не могла дати раду блоку гостей в центрі поля, однак непогано діяла через фланги. Практично всі атаки господарів так чи інакше були пов'язані з вмиканнями Хакімі чи Шульца та їхніми передачами – як, наприклад, на 12-й хвилині, коли Гьотце в штрафному скинув простріл Ашрафа під удар Брандту. Юліан не зміг обробити м'яч, втративши його.

Поступово гра почала розкриватися. Першою почала загострювати Борусія, яка втратила шикарну нагоду для взяття воріт на 18-й хвилині, коли Гьотце отримав передачу від Хакімі й з центру штрафного другим дотиком потужно пробив по воротах – Хандановіч врятував Інтер. В наступній же атаці з кута карного майданчика стріляв Брандт (вище воріт), а "нерадзуррі" відповіли виходом Лукаку віч-на-віч з Бюркі та ударом у стійку – втім, у Ромелу помітили невеличкий офсайд.

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Крім того, на 20-х хвилинах команди провели ряд непоганих моментів без нормального завершення. Найяскравіший з них стався на 29-й хвилині: Лукаку зачепився за подачу з кутового й отримав можливість пробити по воротах, однак замість цього вирішив прибрати зі шляху Аканджі; це вдалося, але удар бельгійця встиг заблокувати Вайгль. Після цього Борусія та Інтер довгий час боролися в центрі поля, а єдиним небезпечним епізодом на 30-х хвилинах став прорив Азара на лінію штрафного з ударом в руки Хандановічу.

Загалом, Борусія непогано працювала у центрі поля, а Інтер класно захищався в останній третині й небезпечно контратакував. Зрештою, контрвипад на 40-й хвилині став гольовим: Брозовіч прорвався лівим флангом та віддав передачу на Мартінеса, той виконав діагональ на правий фланг Кандреві, а Антоніо прострілив на лінію штрафного під удар Весіно – Матіас пробив точно під дальню стійку. 0:2!

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Втім, Дортмунд цілком міг відігратися ще до перерви. На 44-й хвилині Хандановіч врятував після удару Санчо з близької дистанції, на 45-й Вітсель вистрілив з дальньої (поруч зі стійкою), а ще за хвилину Азар опинився прямо перед голкіпером на правому краю штрафного, але не зміг переграти його в ближньому бою! Зрештою, перший тайм завершився за комфортної переваги Інтера.

Одразу по перерві Борусія агресивно накрила гостей високим пресингом, загнавши міланців у їхній штрафний. Організувавши кілька гострих підходів, "джмелі" забили гол на 51-й хвилині: господарі розкатали швидку контратаку після помилки Мартінеса й завершили її прострілом Гьотце з правого флангу на лінію воротарського, звідки Хакімі пробив під дальню стійку – 1:2!

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Інтер жорстко колихнуло. Дортмундці почали створювати момент за моментом: на 53-й Брандт метрів з 20-ти вистрілив вище воріт, на 54-й Санчо пробив з правого краю штрафного (Хандановіч парирував), а на 56-й Брандт скинув подачу Хакімі на дальню стійку – Вітселю до замикання не вистачило лічених сантиметрів! Міланці відповіли дальнім ударом Брозовіча в руки Бюркі, а у відповідь отримали вривання Азара на лівий край карного майданчика з пострілом під ближню стійку – Хандановіч врятував.

За хвилину Брандт переграв Годіна на лівому краю штрафного й покотив вздовж воротарського на Гьотце, однак Маріо не влучив по м'ячу! В наступній же атаці Хакімі змістився з правого флангу й пробив у дальній кут – неточно. Гол явно назрівав, але дортмундцям постійно чогось не вистачало. Люсьєн Фавр на 63-й хвилині вирішив випустити на поле Алькасера, а той першим же дотиком допоміг зрівняти рахунок, обігравшись на лівому фланзі з Брандтом. Юліан увірвався на край карного майданчика й з гострого кута пробив у дальній кут – 2:2!

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Антоніо Конте спробував освіжити гру Інтера й заодно збити атакувальний темп дортмундців трьома замінами. Здавалося, що ідея працює: на 70-х хвилинах сталася велика кількість дрібних пауз, а крім того лікарі довго надавали допомогу Політано. Втім, як тільки його тимчасово вивели за межі поля, Борусія забила третій гол: на 77-й хвилині Хакімі обігрався в стіночку з Санчо й з правого краю штрафного пробив повз Хандановіча – 3:2!

Завершення поєдинку пройшло доволі спокійно. В Інтера попереду нічого не вдавалося: команда збивалася на кроси (яких було не так і багато) або намагалася вирішити епізод за рахунок індивідуальної майстерності – як, наприклад, на 84-й хвилині, коли Мартінес вривався у штрафний, спробував переграти один-в-один Хуммельса, але той не повівся на його дриблінг. Найкращим епізодом гостей стала цікава комбінація з ударом Сенсі з лінії карного майданчика, однак Бюркі впевнено спіймав м'яч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Борусії.

Таким чином, дортмундці набрали 7 очок і піднялися на другу позицію в турнірній таблиці групи F. Інтер, маючи в активі лише 4 залікових бали, опустився на третю сходинку.

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