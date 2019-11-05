toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ

Борусія Д – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

21:55 240 Читать на русском
Борусія Д – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Борусія Д – Інтер: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія в рамках матчу Ліги чемпіонів приймає Інтер. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – на "Футбол 24".

 
Лаутаро Мартінес 5’
5’ Лаутаро Мартінес

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Борусія Д – Інтер розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить на "Футбол 24".

Реал приготував за Санчо більше 100 млн євро

Стартові склади

Борусія Д: Бюркі – Хакімі, Аканджі, Хуммельс, Шульц – Вітсель, Вайгль – Санчо, Брандт, Азар – Гьотце

Запасні: Ешлягель, Загаду, Ділейні, Дауд, Алькасер, Геррейру, Піщек

Інтер: Хандановіч – Годін, Де Врей, Шкриньяр – Кадрева, Весіно, Брозовіч, Барелла, Бірагі – Лукаку, Мартінес

Запасні: Паделлі, Сенсі, Політано, Лазаро, Валеро, Еспозіто, Бастоні

Маліновський і Ко на межі краху, шанс на реванш для Вальверде, пан або пропав для Борусії Д – фішки 4-го туру ЛЧ

blog_ava
Динамо З – Шахтар: Каштру назвав заявку на матч Ліги чемпіонів – є вагомі втрати
10:39
19331
Теги
Ліга чемпіонів Інтер Інтер Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
49
хв
Динамо Загреб
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук