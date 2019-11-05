Борусія Д – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія в рамках матчу Ліги чемпіонів приймає Інтер. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – на "Футбол 24".
Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Борусія Д – Інтер розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить на "Футбол 24".
Реал приготував за Санчо більше 100 млн євро
Стартові склади
Борусія Д: Бюркі – Хакімі, Аканджі, Хуммельс, Шульц – Вітсель, Вайгль – Санчо, Брандт, Азар – Гьотце
Запасні: Ешлягель, Загаду, Ділейні, Дауд, Алькасер, Геррейру, Піщек
Інтер: Хандановіч – Годін, Де Врей, Шкриньяр – Кадрева, Весіно, Брозовіч, Барелла, Бірагі – Лукаку, Мартінес
Запасні: Паделлі, Сенсі, Політано, Лазаро, Валеро, Еспозіто, Бастоні
Маліновський і Ко на межі краху, шанс на реванш для Вальверде, пан або пропав для Борусії Д – фішки 4-го туру ЛЧ