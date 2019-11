Борусія Д – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Борусія Д – Інтер розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить на "Футбол 24".

Стартові склади

Борусія Д: Бюркі – Хакімі, Аканджі, Хуммельс, Шульц – Вітсель, Вайгль – Санчо, Брандт, Азар – Гьотце

Запасні: Ешлягель, Загаду, Ділейні, Дауд, Алькасер, Геррейру, Піщек

Our Starting XI against Inter Milan



️ Hummels captains the squad

️ Sancho is back in the lineup

? Bürki mans the net#BVBInter pic.twitter.com/q0sjXU3phS