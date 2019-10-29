toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Барселона знайшла заміну Бускетсу – Реал може завадити каталонцям

16:20 497 Читать на русском
Барселона знайшла заміну Бускетсу – Реал може завадити каталонцям
Марко Ройс, Юліан Вайгль, Пако Алькасер / Фото з відкритих джерел

Каталонський клуб побореться з Реалом за таланта Бундесліги.

Півзахисник дортмундської Борусії Юліан Вайгль потрапив на радари Барселони, повідомляє Don Balon.

Барселона попрощається з Ракітічем взимку

На думку керівництва каталонського клубу 24-річний німець може достойно замінити плеймейкера Барси Серхіо Бускетса. Чинний контракт Юліана з "джмелями" розрахований до літа 2021-го.

Конкуренцію чинному чемпіону Іспанії може скласти Реал, який зацікавлений в послугах півзахисника, щоб збільшити конкуренцію для Каземіро.

В поточному сезоні Бундесліги Вайгль провів 7 матчів, але поки результативними діями не відзначався.

Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку

blog_ava
Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку
Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Юліан Вайгль Юліан Вайгль Трансфери Барселони Трансфери Реал Мадрид Трансфери Борусії Дортмунд Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Каземіро Каземіро Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
6
хв
Барселона
22:15
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук