Барселона знайшла заміну Бускетсу – Реал може завадити каталонцям

Каталонський клуб побореться з Реалом за таланта Бундесліги.

Півзахисник дортмундської Борусії Юліан Вайгль потрапив на радари Барселони, повідомляє Don Balon.

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На думку керівництва каталонського клубу 24-річний німець може достойно замінити плеймейкера Барси Серхіо Бускетса. Чинний контракт Юліана з "джмелями" розрахований до літа 2021-го.

Конкуренцію чинному чемпіону Іспанії може скласти Реал, який зацікавлений в послугах півзахисника, щоб збільшити конкуренцію для Каземіро.

В поточному сезоні Бундесліги Вайгль провів 7 матчів, але поки результативними діями не відзначався.

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