Боруссия Д в зрелищном матче победила Интер – "шмели" совершили камбэк после двух пропущенных голов в первом тайме

Фантастический поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Дортмунде завершился победой Боруссии над Интером (3:2).

Интер с первых секунд показал, что собирается играть против Боруссии максимально жёстко и плотно, что вылилось в жёлтую карточку Бираги уже на 40-й секунде. Дортмундцы оказались не готовы к агрессивному прессингу и тотальной закрытости миланцев у своих ворот, а на 5-й минуте встречи они ещё и гол пропустили. Всё получилось очень просто: Мартинес зацепился обычный вынос от защитников, отклеился от Аканджи в центре, убежал Хуммельса по правому флангу, ворвался в штрафную и расстрелял ворота – 0:1!

Боруссия Д – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было

Боруссия долго не могла разобраться с блоком гостей в центре поля, однако неплохо действовала через фланги. Практически все атаки хозяев так или иначе были связаны с включениями Хакими или Шульца и их передачами – как, например, на 12-й минуте, когда Гётце в штрафной сбросил прострел Ашрафа под удар Брандту. Юлиан не смог обработать мяч, потеряв его.

Постепенно игра начала раскрываться. Первой начала обострять Боруссия, которая упустила шикарную возможность для взятия ворот на 18-й минуте, когда Гётце получил передачу от Хакими и из центра штрафной вторым касанием мощно пробил по воротам – Ханданович спас Интер. В следующей же атаке с угла штрафной стрелял Брандт (выше ворот), а "нерадзурри" ответили выходом Лукаку один-на-один с Бюрки и ударом в штангу – впрочем, у Ромелу заметили небольшой офсайд.

Конте рассказал о своих сомнениях относительно системы VAR

Кроме того, на 20-х минутах команды провели ряд неплохих моментов без нормального завершения. Самый яркий из них произошёл на 29-й минуте: Лукаку зацепился за подачу с углового и получил возможность пробить по воротам, однако вместо этого решил убрать с пути Аканджи; это удалось, но удар бельгийца успел заблокировать Хуммельс. После этого Боруссия и Интер долгое время боролись в центре поля, а единственным опасным эпизодом на 30-х минутах стал прорыв Азара на линию штрафного с ударом в руки Хандановичу.

В целом, Боруссия неплохо работала в центре поля, а Интер классно защищался в последней трети и опасно контратаковал. В конце концов, контрвыпад на 40-й минуте стал голевым: Брозович прорвался по левому флангу и отдал передачу на Мартинеса, тот исполнил диагональ на правый фланг Кандреве, а Антонио прострелил на линию штрафной под удар Весино – Маттиас пробил точно под дальнюю штангу. 0:2!

Маротта анонсировал зимние трансферы Интера

Впрочем, Дортмунд вполне мог отыграться ещё до перерыва. На 44-й минуте Ханданович спас после удара Санчо с близкой дистанции, на 45-й Витсель выстрелил с дальней (рядом со штангой), а ещё через минуту Азар оказался прямо перед голкипером на правом краю штрафной, но не смог переиграть его в ближнем бою! В конце концов, первый тайм завершился с комфортным преимущества Интера.

Сразу после перерыва Боруссия агрессивно накрыла гостей высоким прессингом, загнав миланцев в их штрафную. Организовав несколько острых подходов, "шмели" забили гол на 51-й минуте: хозяева раскатали быструю контратаку после ошибки Мартинеса и завершили её прострелом Гётце с правого фланга на линию вратарской, откуда Хакими пробил под дальнюю штангу – 1:2!

Барселона нашла замену Бускетсу – Реал может помешать каталонцам

Интер жёстко колыхнуло. Дортмундцы начали создавать момент за моментом: на 53-й Брандт метров с 20-ти выстрелил выше ворот, на 54-й Санчо пробил с правого края штрафной (Ханданович парировал), а на 56-й Брандт сбросил подачу Хакими на дальнюю штангу – Витселю к замыканию не хватило считанных сантиметров! Миланцы ответили дальним ударом Брозовича в руки Бюрки, а в ответ получили врыв Азара на левый край штрафной с выстрелом под ближнюю штангу – Ханданович спас.

Через минуту Брандт переиграл Година на левом краю штрафной и покатил вдоль вратарской на Гётце, однако Марио не попал по мячу! В следующей же атаке Хакими сместился с правого фланга и пробил в дальний угол – неточно. Гол явно назревал, но дортмундцам постоянно чего-то не хватало. Люсьен Фавр на 63-й минуте решил выпустить на поле Алькасера, а тот первым же касанием помог сравнять счёт, обыгравшись на левом фланге с Брандтом. Юлиан ворвался на край штрафной и с острого угла пробил в дальний угол – 2:2!

Реал приготовил за Санчо больше 100 млн евро

Антонио Конте попытался освежить игру Интера и заодно сбить атакующий темп дортмундцев двумя заменами. Казалось, что идея работает: на 70-х минутах произошло большое количество мелких пауз, а кроме того врачи долго оказывали помощь Политано. Впрочем, как только его временно вывели за пределы поля, Боруссия забила третий гол: на 77-й минуте Хакими обыгрался в стеночку с Санчо и с правого края штрафной пробил мимо Хандановича – 3:2!

Концовка поединка прошла довольно спокойно. У Интера впереди ничего не получалось: команда сбивалась на кроссы (которых было не так и много) или пыталась решить эпизод за счёт индивидуального мастерства – как, например, на 84-й минуте, когда Мартинес врывался в штрафную, попытался переиграть один-в-один Хуммельса, но тот не повёлся на его дриблинг. Лучшим эпизодом гостей стала интересная комбинация с ударом Сенси с линии штрафной, однако Бюрки уверенно поймал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Боруссии.

Таким образом, дортмундцы набрали 7 очков и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице группы F. Интер, имея в активе всего 4 зачётных балла, опустился на третью строчку.

Малиновский и Ко на грани краха, шанс на реванш для Вальверде, пан или пропал для Боруссии Д – фишки 4-го тура ЛЧ