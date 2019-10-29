toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Маротта анонсував зимові трансфери Інтера

15:26 249 Читать на русском
Маротта анонсував зимові трансфери Інтера
Антоніо Конте / Фото ФК Інтер

Генеральний директор міланського Інтера Джузеппе Маротта поділився думками щодо кадрової ситуації в команді.

"Ми чекаємо на зимове трансферне вікно з оптимізмом. Ми готові скористатися цією можливістю, щоб зробити команду ще сильнішою і стати ще кращими, оскільки віримо, що ця команда здатна реалізувати наші амбіції.

Конте: Поважаю Златана, але він мені не потрібен

Цілі були визначені на початку сезону. Ми створимо міцний фундамент, який стане основою для повернення до перемог.

Ми прагнемо формувати команду на основі принципів старанної роботи, почуття приналежності, самопожертви. В особі Конте ми знайшли людину, що розділяє наші цінності", – цитує Маротту Corriere dello Sport.

Після 9-ти турів Серії А Інтер перебуває на другій сходинці, поступаючись Ювентусу на одне очко.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

blog_ava
Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку
Теги
Італія Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте Джузеппе Маротта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
6
хв
Барселона
22:15
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук