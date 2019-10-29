Маротта анонсував зимові трансфери Інтера

Генеральний директор міланського Інтера Джузеппе Маротта поділився думками щодо кадрової ситуації в команді.

"Ми чекаємо на зимове трансферне вікно з оптимізмом. Ми готові скористатися цією можливістю, щоб зробити команду ще сильнішою і стати ще кращими, оскільки віримо, що ця команда здатна реалізувати наші амбіції.

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Цілі були визначені на початку сезону. Ми створимо міцний фундамент, який стане основою для повернення до перемог.

Ми прагнемо формувати команду на основі принципів старанної роботи, почуття приналежності, самопожертви. В особі Конте ми знайшли людину, що розділяє наші цінності", – цитує Маротту Corriere dello Sport.

Після 9-ти турів Серії А Інтер перебуває на другій сходинці, поступаючись Ювентусу на одне очко.

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