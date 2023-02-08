Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Бохум – Борусія Д – 1:2

Голи: Штегер, 64 (з пенальті) – Джан, 45+1, Ройс, 70

Сенсації в рурському дербі не сталося. Попри виїзний для Борусії статус матчу, команда Едіна Терзіча здобула другу перемогу над сусідами з Бохума в цьому сезоні.

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Рахунок у зустрічі було відкрито у компенсований до першого тайму час. Воротар Бохума Мануель Райманн вийшов далеко з воріт і вибив м'яч у середину поля прямо на ногу суперника. Емре Джан завдав несильного, але влучного удару практично з центру поля – і забив. Український центральний захисник господарів Іван Ордець був єдиним гравцем, який зробив спробу перехопити м'яч, який летів у ворота, але в стрибку махнув ногою повз ціль.

У другому таймі господарям вдалося заробити пенальті: м'яч влучив Джеймі Байно-Гіттенсу в руку, і арбітр Тобіас Штілер вказав на 11-метрову позначку. Його помічник, який відповідає за відео, намагався відмовити суддю від цього рішення, але після особистого перегляду відеоповтору Штілер залишився при своїй думці. Так Бохум рахунок зрівняв.

І все ж Борусія вирвала перемогу. Марко Ройс забив через п'ять хвилин після свого виходу на заміну та вивів свою команду до чвертьфіналу турніру.

Іншими чвертьфіналістами Кубка Німеччини стали Нюрнберг, Айнтрахт Франкфурт, Фрайбург, Баварія, РБ Лейпциг, Уніон і Штутгарт. Жеребкування пар 1/4 відбудеться 19 лютого.