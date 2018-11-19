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Борусія підпише новий контракт з Puma – сума угоди зросте вдвічі

07:30 2 Читать на русском
Борусія підпише новий контракт з Puma – сума угоди зросте вдвічі
Борусія Д / Фото Football Shirt Culture

Дортмундська Борусія має намір продовжити співпрацю із спортивним брендом Puma.

Керівництво Борусії Д задоволене співпрацею із Puma, тому розпочало переговори з представниками фірми щодо продовження контракту, повідомляє sport1.de.

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Діюча угода розрахована до 2020 року. Сторони хочуть продовжити співпрацю до 2025 року.

Якщо Вони домовляться, то прибуток Борусії від такої угоди складатиме близько 18 млн євро на рік (зараз 9 млн).

Варто відзначити, що сторони є партнерами з 2012 року.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Футбольна форма
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