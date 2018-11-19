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Боруссия подпишет новый контракт с Puma – сумма сделки возрастет вдвое

07:30 2 Читати українською
Боруссия подпишет новый контракт с Puma – сумма сделки возрастет вдвое
Боруссия Д / Фото Football Shirt Culture

Дортмундская Боруссия намерена продолжить сотрудничество со спортивным брендом Puma.

Руководство Боруссии Д довольно сотрудничеством с Puma, поэтому начало переговоры с представителями фирмы о продлении контракта, сообщает sport1.de.

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Действующее соглашение рассчитано до 2020 года. Стороны хотят продолжить сотрудничество до 2025 года.

Если они договорятся, то прибыль Боруссии от такой сделки составит около 18 млн евро в год (сейчас 9 млн).

Стоит отметить, что стороны являются партнерами с 2012 года.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Футбольная форма
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