Борусія М продовжила контракт з Хекінгом

Наставник Борусії М Дітер Хекінг підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до завершення сезону 2019/20.

Борусія Менхенгладбах оголосила про продовження співпраці з наставником команди Дітером Хекінгом. Новий контракт чинний до літа 2020 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Попередня угода тренера завершувалась влітку 2019 року.

Хекінг очолив Борусію в 2016 році. В сезоні 2018/19 команда під керівництвом 54-річного фахівця посідає 2 місце в Бундеслізі, відстаючи від Борусії Д на 4 очки.

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