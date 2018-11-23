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Борусія М продовжила контракт з Хекінгом

15:14 14 Читать на русском
Борусія М продовжила контракт з Хекінгом
Дітер Хекінг / фото: ФК Борусія М

Наставник Борусії М Дітер Хекінг підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до завершення сезону 2019/20.

Борусія Менхенгладбах оголосила про продовження співпраці з наставником команди Дітером Хекінгом. Новий контракт чинний до літа 2020 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Попередня угода тренера завершувалась влітку 2019 року.

Хекінг очолив Борусію в 2016 році. В сезоні 2018/19 команда під керівництвом 54-річного фахівця посідає 2 місце в Бундеслізі, відстаючи від Борусії Д на 4 очки.

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Теги
Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Німеччина Дітер Хекінг Дітер Хекінг
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