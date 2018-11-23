Боруссия М продлила контракт с Хекингом

Наставник Боруссии М Дитер Хекинг подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до конца сезона 2019/20.

Боруссия Менхенгладбах объявила о продолении сотрудничества с наставником команды Дитером Хекингом. Новый контракт действует до лета 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Предыдущее соглашение тренера истекало летом 2019 года.

Хекинг возглавил Боруссию в 2016 году. В сезоне 2018/19 команда под руководством 54-летнего специалиста занимает 2 место в Бундеслиге, отставая от Боруссии Д на 4 очка.

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