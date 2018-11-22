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Гол Коноплянки бере участь у цікавому голосуванні – конкурентами українця є справжні зірки

22:08 234 Читать на русском
Гол Коноплянки бере участь у цікавому голосуванні – конкурентами українця є справжні зірки
Євген Коноплянка / фото: ФК Шальке

Шальке за кілька днів до матчу 12 туру Бундесліги проти Нюрнберга пропонує своїм прихильникам визначити найкращий гол "Кнаппен" у ворота команди з Баварії.

У суботу, 24 листопада, Шальке проведе матч 12 туру чемпіонату Німеччини проти Нюрнберга. Напередодні протистояння клуб із Гельзенкірхена запропонував своїм вболівальникам обрати найкращий гол Шальке у ворота свого найближчого суперника.

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Серед претендентів опинився і Євген Коноплянка, який забив у ворота Нюрнберга ударом п'ятою після розіграшу кутового. Конкурентами українця є Юліан Дракслер, Кевін Кураньї та Іван Ракітіч.

Голосування проходить на офіційній сторінці гельзенкірхенців у Twitter. На даний час впевнено лідирує гол Юліана Дракслера, який зараз захищає кольори ПСЖ.

До слова, після 11 турів Шальке посідає 14 місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 10 очок.

Коноплянка у складі нерезультативного тріо повинен врятувати Шальке, – Bild

Німеччина12 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Нюрнберг: Субота 24 листопада 2018

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