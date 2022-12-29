Гладбахська Борусія змушена миритися з відходом ключових гравців на правах вільних агентів.

Деніс Закарія і Матіас Гінтер не налаштовані підписувати нові контракти, інформує офіційний сайт "жеребців".

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Обидва гравці проводять у Гладбаху 5 сезон. У поточній кампанії Закарія відіграв 16 матчів, в яких відзначився 2 голами та одним асистом. Статистика Гінтера – 17 поєдинків без результативних дій.

Додамо, що гравці вже з 1 січня можуть укладати попередні угоди з новими командами.

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