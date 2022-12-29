Гладбахская Боруссия вынуждена мириться с уходом ключевых игроков на правах свободных агентов.

Денис Закария и Матиас Гинтер не настроены подписывать новые контракты, сообщает официальный сайт "жеребцов".

Холанд получил четкий ультиматум от Боруссии Д

Оба игрока проводят в Гладбахе 5 сезон. В текущей кампании Закария отыграл 16 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом. Статистика Гинтера – 17 поединков без результативных действий.

Добавим, что игроки уже с 1 января могут заключать предварительные соглашения с новыми командами.

Тихе футбольне вбивство: два українці розчарували Європу – каламутна Зоря і один варіант порятунку кар'єри