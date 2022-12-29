Боруссия М подтвердила бесплатный уход двух лидеров в конце сезона
19:57 - Читати українською
Гладбахская Боруссия вынуждена мириться с уходом ключевых игроков на правах свободных агентов.
Денис Закария и Матиас Гинтер не настроены подписывать новые контракты, сообщает официальный сайт "жеребцов".
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Оба игрока проводят в Гладбахе 5 сезон. В текущей кампании Закария отыграл 16 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом. Статистика Гинтера – 17 поединков без результативных действий.
Добавим, что игроки уже с 1 января могут заключать предварительные соглашения с новыми командами.
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