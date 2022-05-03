УЄФА визначив час початку поєдинків команди Олександра Петракова у груповому етапі Ліги націй.

Як відомо, у червні збірна України стартує у новому сезоні Ліги націй. У групі В1 разом з "синьо-жовтими" виступатимуть Шотландія, Ірландія та Вірменія. Союз європейських футбольних асоціацій визначив час початку матчів у квартеті, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Розклад матчів збірної України на груповому етапі Ліги націй 2022/23 виглядає наступним чином:

8 червня: Ірландія – Україна – 21:45

11 червня: Україна – Вірменія – 16:00

14 червня: Україна – Ірландія – 21:45

21 вересня: Шотландія – Україна – 21:45

24 вересня: Вірменія – Україна – 16:00

27 вересня: Україна – Шотландія – 21:45

Нагадаємо, переможець групи підніметься до Ліги А, остання команда – перейде до Ліги С.

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