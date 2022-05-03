Збірна України дізналась остаточний календар матчів у Лізі націй 2022/23
УЄФА визначив час початку поєдинків команди Олександра Петракова у груповому етапі Ліги націй.
Як відомо, у червні збірна України стартує у новому сезоні Ліги націй. У групі В1 разом з "синьо-жовтими" виступатимуть Шотландія, Ірландія та Вірменія. Союз європейських футбольних асоціацій визначив час початку матчів у квартеті, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Збірна України визначилася з місцем проведення матчів Ліги націй – фартові арени для Петракова
Розклад матчів збірної України на груповому етапі Ліги націй 2022/23 виглядає наступним чином:
8 червня: Ірландія – Україна – 21:45
11 червня: Україна – Вірменія – 16:00
14 червня: Україна – Ірландія – 21:45
21 вересня: Шотландія – Україна – 21:45
24 вересня: Вірменія – Україна – 16:00
27 вересня: Україна – Шотландія – 21:45
Нагадаємо, переможець групи підніметься до Ліги А, остання команда – перейде до Ліги С.
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