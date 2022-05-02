У понеділок, 2 травня, збірна України розпочала підготовку до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Наразі у таборі "синьо-жовтих" перебуває 11 гравців, серед яких Михайло Мудрик, який проходить обстеження після травми, якої він зазнав у благодійному матчі з Хайдуком. Семеро гравців Шахтаря прибули напередодні пізно ввечері, відтак перша половина понеділка була використана для відпочинку після важкої дороги.

Із 10-ти здорових гравців, присутніх на зборі, троє – голкіпери. Після розминки та пробіжки тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко акцентовано працював зі своїми підопічними – Андрієм Пятовим, Анатолієм Трубіним та Дмитром Різником – над специфічними елементами воротарської майстерності.

Семеро польових гравців – Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Сергій Булеца, Олександр Піхальонок та Олексій Гуцуляк – розбилися на чотири дуети і зіграли між собою у тенісбол. Така рухова активність мала допомогти гравцям у відновленні.

Головний тренер Олександр Петраков у своїй першій настанові на словенському зборі наголосив: "Уже з першого дня занять тримайте в голові цю думку – ми хочемо поїхати в Катар!". За кілька днів до збірної приєднаються гравці Динамо – кияни мають зіграти товариську зустріч із Базелем і 5 травня вирушать до національної команди

Нагадаємо, попереду у підопічних Олександра Петракова декілька товариських поєдинків (наразі відомий перший спаринг-партнер – Борусія М), а 1 червня "синьо-жовті" зіграють зі збірною Шотландією у півфіналі плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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